منطقة صيدا في حزب الله عرضت واقع التقديمات الاجتماعية في شهر شباط: 45.951 مستفيدا

عرضت منطقة صيدا في حزب الله في بيان “لواقع التقديمات الإجتماعية في شهر شباط، حيث قدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره الشهري من خلال نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.”

واعلنت “أن حصاد شهر شباط لعمل تلك اللجان بلغ 1,268,898,000 ل.ل. (مليار ومئتين واثنين وستين مليونا وثمانماية وثمان وتسعين ألف ليرة لبنانية) شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد من أحياء المدينة كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول. فيما تركز عمل المطبخ الأسبوعي في تعمير عين الحلوة وعنقون والمطبخ اليومي في الغازية.”

وأشارت إلى “أن التقديمات منذ بداية شهر شباط حتى نهايته، تضمنت 2062 حصة تموينية، 20079 حصة غذائية من خضار ولحوم ودجاج وخبز، تسليم 112 مستفيدا حصص حليب الأطفال، وتقديمات مالية نقدية لـ 1480 مستفيدا، إلى جانب 65 اخرين مستفيدين من تقديمات الالبسة، و1196 مستحقا لادوية وخدمات صحية واستشفاء.”

كما شملت 456 مستفيدا من حصص قوارير غاز، واستفادة عشرة مستحقين لاثاث منزل، وترميم 46 منزلا لاخرين. إضافة إلى 4 مستفيدين من الدعم الطلابي. وتوزيع حبوب وبذور وشتول زراعية لـ 3 مستفيدين، وتوزيع 20500 وجبة ساخنة.”

وختمت أنه “بذلك يصبح مجموع المستفيدين في شهر شباط 45,951 مستفيدا.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام