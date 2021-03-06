الرئيس دياب: الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي

سأل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في كلمة وجهها الى اللبنانيين بعد ظهر اليوم “ما ذنب اللبنانيين حتى يدفعوا ثمن الأطماع والحرتقات السياسية؟ لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار”.

وقال “هل المطلوب تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكل حافزا للتعالي وتشكيل حكومة”.

وأضاف: “الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام