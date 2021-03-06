مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: مواقف الرئيس عون تصدر عنه شخصيا

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان ان “وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها، تتناقل كلاما تنسبه حينا الى أوساط بعبدا، وحينا آخر الى مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، وغيرها من التوصيفات”.

واكد مكتب الاعلام في في بيانه أن “مواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصدر عنه شخصيا، أو عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ولا تنسب الى زوار أو مصادر مطلعة أو أوساط مقربة الخ…، لأن ما ينسب الى هذه الجهات لا أساس له من الصحة ولا يمكن الاعتداد به، أما بالنسبة الى ما يصدر عن عدد من رؤساء الكتل النيابية من مواقف، فهي تعكس وجهات نظرهم هم من الأحداث، وهذا حقهم الطبيعي انطلاقا من مواقعهم السياسية”، مجدداً دعوته وسائل الاعلام للعودة إليه في كل ما يتعلق بمواقف فخامة الرئيس في أي موضوع كان.

المصدر: تويتر