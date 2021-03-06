مستشفى نبيه بري في النبطية: 261 حالة إيجابية و7 وفيات

وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي – النبطية، تقريره عن الاسبوع الماضي عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

– 189 حالة دخلت قسم الطوارىء للمتابعة، بينها 23 أدخلت الى غرف العناية الفائقة، 13 حالة تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها، 7 وفيات، 29 حالة تعافت وغادرت المستشفى.

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوع الماضي: 798 فحصا، بينها 261 حالة إيجابية و537 حالة سلبية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام