انطلاق حملة التلقيح في مستشفى نبيه بري الجامعي في النبطية

إنطلقت اليوم في محافظة النبطية حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا في المركز الوحيد المعتمد في “مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي”، وذلك في اطار الخطة الوطنية لمكافحة الفيروس والتي تنفذها وزارة الصحة العامة.

وتسلم اللقاح الذي نقل صباحا من مستشفى رفيق الحريري الحكومي – بيروت بمواكبة دورية من مكتب امن الدولة في النبطية وبلغ 360 عبوة، رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمستشفى الدكتور حسن وزنة، في حضور مستشار وزير الصحة العامة الدكتور رياض فضل الله، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة عاتكة بري، رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور علي عجرم، رئيس الدائرة الطبية في المستشفى الدكتور علي طفيلي وممثل عن شركة “فايزر”.

وكانت الفرق الطبية والتمريضية في المستشفى على جهوزية للبدء بالتلقيح وكان الدكتور وزنة اول من تلقى اللقاح.

وزني

وأعلن الدكتور وزني أن “الحملة تنطلق من مستشفى نبيه بري الحكومي وتستكمل تباعا، وتبدأ اليوم بتلقيح الفرق الطبية والتمريضية في محافظة النبطية، على ان تكون المرحلة الثانية مع المواطنين المسجلين على منصة وزارة الصحة حيث سنتسلم الاسماء بالتوالي. واليوم اشجع الجميع على تلقي اللقاح، وهو تجرية مهمة وبداية مهمة لهذه المعركة التي نخوضها للتخلص من هذا الوباء الخطير جدا الذي شكل معاناة قاسية ومؤلمة للبشرية وتعاني منه الكرة الارضية”، لافتا الى أن “هناك اعدادا كبيرة من الوفيات تسببها الوباء واضراره الصحية كثيرة. لذا واجب علينا تلقي اللقاح”، مشيرا الى ان “المستشفى سيتسلم كل 5 ايام كمية اضافية من اللقاح”.

مستشار وزير الصحة

وقال الدكتور فضل الله: “نطلق اليوم من مسشتفى نبيه بري الحكومي، حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا في محافظة النبطية. فرق الوزارة توزعت على كل المراكز المعتمدة، وعلينا ان نستوعب كل المشكلات الطارئة ونعالج الثغرات الادارية والتعامل مع المواطنين”.

اضاف: “المهمة تاريخية اليوم، اننا بدأنا مهمة محاصرة الفيروس وابعاد مخاطره عنا، ووزارة الصحة اعدت خطة متكاملة لمواكبة عملية التلقيح”، واكد ان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن “يواكب كل شاردة وواردة، بالاضافة الى حضوره الميداني اليومي في كل المراكز والمستشفيات المعتمدة، ونأمل ان نوفر اللقاح لكل المواطنين في فترة زمنية مقبولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام