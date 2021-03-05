المفتي عسيران نعى القاضي الزين: حمل راية المقاومة وعمل على وحدة الأمة

نعى مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران في بيان، القاضي الشيخ أحمد الزين”، وقال: “العلامة الكبير هو من أعلام الأمة الاسلامية والوطنية ورائدا من رواد الحوار والاعتدال. حمل راية المقاومة وعمل في سبيل تحرير فلسطين التي عاشت في قلبه وفكره. عرفته منذ طفولتي خطيبا مفوها يرقى المنابر، خصوصا في عاشوراء في النادي الحسيني لمدينة صيدا، يصدح بحب الحسين وجهاده من أجل استقامة الأمة وتوحيد كلمتها على النهج الصحيح، داعيا الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، طالبا من الأمة الجمعاء بان تكون يدا واحدة وصفا واحدا كالبنيان المرصوص، حتى وافاه الأجل وهو على دعوة الحق قائما على اجتماع المسلمين على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام