الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول الوضع داخل فلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء، بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول الوضع داخل فلسطين، مشيرة إلى أن العدو الاسرائيلي يرتكب ما وصفته بالجرائم “المستمرة والممنهجة” ضد الفلسطينيين.

وقال بيان للوزارة “ترحب دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، حيث تخدم هذه الخطوة التي طال انتظارها مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.

وتابع البيان “تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وومنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة”. كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق اليوم، فتح تحقيق حول الوضع في فلسطين، يشمل الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

المصدر: سبوتنيك