وهاب: الحملة على القضاء العسكري سياسية

قال رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر حسابه على تويتر “القضاء العسكري يقوم بواجبه كاملا والحملة عليه سياسية ، ولو نظرتم إلى الأحكام الصادرة لوجدتم أن المحكمة العسكرية هي الوحيدة التي تنجز عملها بسرعة ودون مماطلة، وتهرب عثمان من الحضور مخالفة تستدعي ملاحقته”.

وأضاف “عماد عثمان تستفيد من السياسة لتهرب من القضاء ولكن سينتهي بك الأمر طريدا في أحراج الزعرورية لن تفلت من المحاكمة، أنت أكثر من ارتكب مخالفات في تاريخ لبنان ، أين المفر أيها الفاسد صاحب عرس الخمسة ملايين دولار؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام