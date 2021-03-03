روسيا تسجل 10535 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″و 452 حالة وفاة

أعلن مقر مكافحة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، رصد 10535 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4278750 حالة.

وقال المقر للصحفيين “خلال اليوم الماضي تم تأكيد 10535 حالة إصابة بفيروس كورونا في 84 إقليما في روسيا، بينها 1316دون أعراض سريرية”.

وأضاف المقر أن “توزيع الإصابات جاء على الشكل التالي موسكو – 1284 ، سانت بطرسبرغ – 962 ، مقاطعة ضواحي موسكو – 691”.

وجاء في البيان “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تأكيد 452 حالة وفاة خلال الفترة بأكملها، توفي 87348 شخصًا في روسيا”.

على وجه الخصوص، توفي في موسكو – 46، سانت بطرسبرغ – 39 ، منطقة موسكو – 33 شخصا.

وأضاف البيان أن ” 15694 شخصًا في روسيا، تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، وخلال الفترة بأكملها تعافى وخرج من المستشفيات في روسيا – 3853734 شخصا”.

على صعيد متصل، أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تتحقق المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد بين الروس في النصف الأول من هذا العام.

وكان موراشكو، أعلن في وقت سابق، أن الفترة من شباط/فبراير إلى آذار/مارس، قد تكون نقطة تحول في مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، وأن الجائحة بعدها ستبدأ بالتراجع.

وأمس الثلاثاء، سجلت روسيا بحسب مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أدنى مستوى من الإصابات منذ 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبلغ 10565 حالة.

المصدر: وكالة سبوتنيك