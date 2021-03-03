الطقس غدا الخميس ماطر احيانا ودرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: يشتد تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب غرب قبرص اعتبارا من ظهر اليوم، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى مساء غد الخميس حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا .

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

– الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

– السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل ومحدود على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 8 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية الى جنوبية ناشطة، سرعتها بين 20 و 45 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 765ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية