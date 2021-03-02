غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #البحصاص باتجاه #الكورة من قبل بعض المحتجين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2021 - 09:56

غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #البحصاص باتجاه #الكورة من قبل بعض المحتجين

منذ 32 mins 2 March، 2021
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