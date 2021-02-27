أنشطة لحزب الله في صيدا والجوار لمناسبة ولادة الامام علي (ع)

نظمت منطقة صيدا في حزب الله، عددا من الأنشطة في صيدا وبلدات الجوار لمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي(ع).

وتنوعت تلك الأنشطة بين احتفالات إنشادية متنقلة وأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبين زيارات للفقراء وتوزيع الطعام والهدايا، بالاضافة إلى أنشطة ثقافية ومسابقات حول الشخصية صاحبة الذكرى.

وتضمنت الأنشطة عددا من المحاضرات والمواعظ ومسابقات ثقافية، وتوزيع حصص تموينية وغذائية وعلاجية وهدايا مالية ل340 مستفيدا. وشملت توزيع الورود وبطاقات المعايدة عددا من مرضى كورونا في منازلهم، وتخصيص حواجز محبة لتوزيع الحلوى، وصولا إلى أضاءة الشموع وتزيين الساحات والمساجد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام