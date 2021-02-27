إجتماع في وزارة الدفاع للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 15:02

إجتماع في وزارة الدفاع للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية

منذ 53 mins 27 February، 2021
وزارة الدفاع
لبنان

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إجتماعا للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا يرافقه العميد عامر الميس، العميد إلياس البيسري ممثلا المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقه المقدم وسيم منذر، العميد سعيد فواز ممثلا المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرافقه العقيد المهندس عصام طقوش، كما شارك في الاجتماع العميد فارس فارس والعميد يوسف الخوري حنا.
وعرض المجتمعون لموازنات الأجهزة الأمنية والعسكرية وتم البحث بالمواد المتعلقة بها، وتم الإتفاق على وضع عدد من الإقتراحات حول التعديلات في بعض المواد في موازنة العام 2021.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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