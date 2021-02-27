بالصور ..وقفة إستنكارية في برج البراجنة رفضا لجريمة قتل الشرطي علاء إبراهيم

نفذت بلدية برج البراجنة صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية بعد مقتل الشرطي علاء إبراهيم،الذي قضى ظلماً وعدواناً في جريمة لا علاقة له بها.

واستنكرت البلدية وشجبت الجريمة واعتبرت أنها”لا تمت لروح العشائر بصلة”، وأضافت أن “العائلات العزيزة لهذه العشائر يرفض تاريخها المس بالأبرياء وإزهاق أرواح المظلومين”.

كما استنكرت بلدية الغبيري “الجريمة المروعة والجبانة التي طالت الشهيد المظلوم الشرطي البلدي علاء خضر ابراهيم، نتيجة خلافات ثأرية لا تمت بأي صلة الى ديننا ولا الى ثقافتنا”.

وتقدمت البلدية من ذوي “الشهيد المظلوم ومن بلدية برج البراجنة، رئيسا وأعضاء وموظفين وعناصر شرطة، بأحر التعازي سائلين المولى تعالى ان يتغمد الشهيد برحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وأعلنت أنها “ترفع الصوت مع بلدية برج البراجنة وأهل الشهيد الى القوى الامنية لاعتقال المجرمين وسوقهم الى العدالة”، وناشدت وزير الداخلية والبلديات إعطاء هذه الحادثة الأولوية لكشف ملابساتها وتحقيق العدالة.

وكانت بلدية برج البراجنة قد أصدرت بيانا يوم أمس طالبت فيه الأجهزة الأمنية بالعمل بجد لتوقيف الفاعلين، مناشِدة وزير الداخلية متابعة هذه القضية والوصول إلى القتلة وتحقيق العدالة.

وختمت بلدية برج البراجنة بيانها بالقول: “كفى استهتاراً بدماء الناس، كفى لعباً بالأمن الاجتماعي، وكفى إمهالاً للمجرمين”.

المصدر: موقع المنار