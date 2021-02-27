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February 27 2021 - 11:32

إصابة طفلتين برصاص بحرية الاحتلال خلال تواجدهما في أحد استراحات مدينة رفح

منذ 30 mins 27 February، 2021
بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في عرض بحر غزة فتحت بحرية الاحتلال الحربية فجر الأحد، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين قبالة شاطىء بحر غزة. وأفادت مصادر محلية، بأنّ زوارق الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيد، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف الصيادين.
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيبت طفلتان، مساء أمس الجمعة، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد موقع “فلسطين اليوم” أن الطفلتين أصيبتا بالرصاص أثناء تواجدهما في استراحة على شاطئ بحر رفح يوم أمس، ونقلتا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.

كما هاجمت زوارق الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح، وهي على بعد 6 أميال بحرية، وأرغمتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ. وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

المصدر: فلسطين اليوم

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