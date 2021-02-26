نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإيراني التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف الجمعة، مع السفير الإيراني فوق العادة والمفوض كاظم جلالي، التعاون بين البلدين. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني “جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات الأولوية في مجال الطاقة والنقل”.

هذا وكان مساعد وزير الطاقة الإيراني لشؤون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي داوود ميرزاخاني، قد أكد في الـ24 من شباط/فبراير الجاري، أن “العلاقات الاقتصادية الإيرانية الروسية هي علاقات مستقلة عن أي دولة أخرى، ولا تتأثر بأي دول ثالثة”، مشيراً إلى أن الطرفين مصممان على تطوير العلاقات الاقتصادية.

وذكر أن “حجم التجارة الحالية بين إيران وروسيا يبلغ 2 مليار دولار، وحصة إيران من هذا الرقم 500 مليون دولار. بعبارة أخرى، الميزان التجاري لإيران سلبي”، مضيفا “في هذا الصدد، بأن مصلحة روسيا في هذا التبادل التجاري أكبر، لكننا نأمل بأنه من خلال توقيع اتفاقية التعاون التجاري بين إيران والاتحاد الأوراسي وتنفيذها، سينشأ توازن في ميزان التجارة بين البلدين”.

المصدر: سبوتنيك