وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي: وجود القوات الأمريكية في سورية غير شرعي وينتهك القوانين الدولية (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 14:32

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي: وجود القوات الأمريكية في سورية غير شرعي وينتهك القوانين الدولية (وكالة سانا)

منذ 53 mins 26 February، 2021
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