لافروف: لدينا بيانات حول أن أميركا لا تخطط لمغادرة #سوريا وترغب في تخريب هذا البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 14:32

لافروف: لدينا بيانات حول أن أميركا لا تخطط لمغادرة #سوريا وترغب في تخريب هذا البلد

منذ 55 mins 26 February، 2021
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