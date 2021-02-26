خبراء يتحدثون عن أثر مدمر “للبيتكوين”

تحدث خبراء عن تأثيرات “تعدين” عملة “البيتكوين” على المناخ، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العملة الرقمية، الأكثر شهرة في العالم، إقبالا كبيرا وسط تحذيرات الخبراء من شرائها.

وقال بوريس بوكاريف المسؤول في مركز EnergyNet، التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية NTI، إن حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي بسبب عملة تعدين “البيتكوين” يتراوح حاليا بين 37 إلى 70 مليون طن.

وأضاف الخبير أنه “من الممكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من تعدين “البيتكوين” عند استخدام معدات توفر الطاقة أو استخدام طاقة خضراء”، وأشار إلى أن تنفيذ معاملة واحدة في شبكة “البيتكوين” تستهلك كهرباء أكثر من الوسائل الأخرى لتحويل الأموال.

وقبل ذلك حذر مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأمريكية بيل غيتس من تأثير عملية تعدين “البيتكوين” على البيئة، ودعا إلى استخدام طاقة صديقة للبيئة في التعدين.

وعملية تعدين “البيتكوين” تتشابه بدرجة كبيرة مع عملية البحث عن الذهب، لكن في حالة “البيتكوين” يتم تعدين العملة عن طريق الحاسوب، وهي عملية توثيق التعاملات التي تتم بواسطة “البيتكوين” من قبل المستخدمين الآخرين، والتي تتم مكافأة الفرد العامل في التعدين عليها وتحقق له ربحا إضافيا من تلك العملة الرقمية.

المصدر: روسيا اليوم