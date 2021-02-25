وزيرة العدل استقبلت وفدا من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت

استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ماري كلود نجم الخميس وفدا من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت.

وبعد اللقاء تحدث ابراهيم حطيط بإسم الوفد حيث قال “سنمنح المحقق العدلي الجديد القاضي طارق البيطار مهلة لدراسة الملف لكي يعمل بطريقة مريحة عموما”، وتابع “كما أعطينا المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الثقة الى حين، فقد منحنا أيضا القاضي البيطار هذه الثقة الى حين على أمل أن نصل الى خواتيم يرضى عنها كل أهالي الشهداء”.

وأوضح حطيط “أعطينا المحقق العدلي مهلة ثلاثة أسابيع لأننا ندرك كبر حجم الملف الذي بين يديه، فنحن نريد أن يصل الى نتيجة دقيقة في هذا المجال لأن الوضع لم يعد يحتمل الغلط أبدا وقد علمنا أنه سيتابع الملف من حيث انتهى الرئيس صوان”.

وأضاف حطيط “نريد توجيه رسالة الى العوائل الذين يريدون الذهاب بالتحقيق الى خارج الوطن، إذ نقول لهم لا يزال لدينا الثقة ببعض القضاة النزيهين وعليهم نعول، لأننا نعتبر بأن القضاء في لبنان هو رأس حربة في المعركة المقبلة ضد الفساد، كما نتمنى على القضاء اللبناني أن ينصفنا وأن يمنح شهداءنا العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام