الرئيس الأرميني يدعو لعدم السماح بالانقسام ويعلن اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوتر في البلاد

أعلن الرئيس الأرميني أرمين سركسيان، أنه سيتخذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوترات في بلاده، والتي نشأت إثر مطالبة الجيش باستقالة رئيس الوزراء، نيقول باشينيان، الذي خرج مع أنصاره في مسيرة بشوارع العاصمة يريفان ردا على هذه المطالبات، كما دعا الرئيس الأرميني شعبه “لنبذ التعصب وعدم السماح بحدوث أي انقسام”.

وقال سركسيان في بيان منشور على موقع الرئاسة، “أبادر على وجه السرعة باتخاذ خطوات لنزع فتيل التوترات وإيجاد حل سلمي للوضع”. ودعا سركسيان إلى عدم الانصياع للاستفزازات وتجنب دعوات التعصب. وقال سركسيان “لا يمكن لشعبنا السماح بالانقسام، يجب علينا رفض أي محاولة لزعزعة استقرار الدولة”. كما سركسيان دعا جميع الجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون والقوى السياسية وجميع المواطنين إلى التحلي بضبط النفس”.

المصدر: سبوتنيك