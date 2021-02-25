زعيم المعارضة في أرمينيا يعلن أن ما يحدث في بلاده ليس محاولة انقلاب ويدعو لطرد باشينيان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 14:14

زعيم المعارضة في أرمينيا يعلن أن ما يحدث في بلاده ليس محاولة انقلاب ويدعو لطرد باشينيان

منذ 8 mins 25 February، 2021
فاغين مانوكيان
أخبار دولية - ارمينيا

أعلن زعيم المعارضة في أرمينيا الخميس فاغين مانوكيان، أن ما يحدث في البلاد “لا يعد محاولة انقلاب”، داعيا الشرطة والأمن الوطني للانضمام إلى الجيش. وقال مانوكيان خلال مسيرة المعارضة “هذا ليس انقلابا، للجيش الحق الدستوري في الإشارة إلى العدو الرئيسي الذي يهدد أمن أرمينيا، وقد أشار إلى أنه نيقول باشينيان”. كما دعا مانوكيان الشرطة والأمن الوطني إلى الانضمام للجيش.

ووفقا لزعيم المعارضة في أرمينيا فإن السلطات تعاني وتحاول الوقيعة بين الشعب والجيش” وقال مانوكيان “نحن بحاجة إلى العزم وضبط النفس، الأمر قارب على الانتهاء، يجب أن نطرد باشينيان ونستعيد وطننا بجهود موحدة”.

المصدر: سبوتنيك

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