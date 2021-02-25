الجيش الأرمني يطالب باستقالة حكومة باشينيان والاخير يصف بيان هيئة الأركان العامة بمحاولة انقلاب عسكري ويدعو أنصاره للتجمع أمام مقر الحكومة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 25 2021 - 11:10

الجيش الأرمني يطالب باستقالة حكومة باشينيان والاخير يصف بيان هيئة الأركان العامة بمحاولة انقلاب عسكري ويدعو أنصاره للتجمع أمام مقر الحكومة (روسيا اليوم)

منذ 39 mins 25 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة