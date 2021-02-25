الجيشان الهندي والباكستاني يقولان إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم #كشمير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 11:10

الجيشان الهندي والباكستاني يقولان إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم #كشمير

منذ 1 ساعة 25 February، 2021
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