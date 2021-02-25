الصين تعين مبعوثًا خاصًا جديدًا للمناخ

أكدت وزارة البيئة الصينية تعيين شي جينهوا، الذي شغل منصب كبير المفاوضين خلال إجتماعات المناخ الرئيسية في كوبنهاغن وباريس، مبعوثًا خاصًا جديدا للبلاد بشأن المناخ.

تأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تحاول فيه بكين استعادة دبلوماسية المناخ مع الولايات المتحدة بعد توقف دام أربع سنوات أثناء إدارة دونالد ترامب.

وقالت وزارة البيئة إن تعيين المسؤول المخضرم يعكس التزام الصين بتعزيز التواصل مع جميع الأطراف عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ.

وترأس شيه وفد الصين بشأن المناخ من عام 2007 إلى عام 2018. ويعتقد أن علاقته طويلة الأمد مع نظيره الأمريكي تود ستيرن ساعدت في دفع اتفاقية باريس إلى ما وراء الخط في أواخر عام 2015.

ورفض ترامب استبدال ستيرن بعد أن أصبح رئيسًا في عام 2017، وبدأ عملية سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في وقت لاحق من ذلك العام.

لكن واشنطن عادت الآن إلى اتفاقية باريس في عهد الرئيس جو بايدن، وتم تعيين وزير الخارجية السابق جون كيري مبعوثا خاصا للمناخ للبلاد.

المصدر: وكالة رويترز