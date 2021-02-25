إجراء أكثر من 110 مليون اختبار للكشف عن فيروس “كورونا” في روسيا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان “روس بوتريب نادزور”، اليوم الخميس، إجراء أكثر من 110 مليون فحصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا منذ تفشي الوباء.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للهيئة “تم إجراء أكثر من 110 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا، ولا يزال 579 ألف و962 شخصاً حت الإشراف الطبي”.

وأشار البيان إلى إجراء 162 ألف فحص للكشف عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالة سبوتنيك