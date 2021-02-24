المرشح لمنصب مدير CIA يدعو لليقظة في التعامل مع روسيا والصين

دعا مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، إلى “إبداء اليقظة” في التعامل مع “نشاط الاستخبارات الروسية والصينية”.

وقال بيرنز خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء: “يجب أن نعير اهتماما خاصا لقدرات خصومنا، سواء أكانت الاستخبارات الروسية… أو الصينية”.

وشدد على أنه “لا يجوز التقليل من قدراتها، وهي تبذل جهودا كثيرة لتحقيق التطور التكنولوجي، ونحن نرى ذلك أيضا من قبل استخبارات أصغر مثل الإيرانية أو أخرى”.

وأضاف: “من المهم تجنب التقليل من قدراتها في تقييماتنا وعلينا أن نتعلم حيث نستطيع”.

يذكر أن ويليام بيرنز وكان نائبا لوزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2011 – 2014، وسفيرا للولايات المتحدة في روسيا خلال الفترة بين 2005 و2008، وفي الأردن من 1998 إلى 2004، وكذلك مساعدا لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في 2001 – 2005.

المصدر: تاس