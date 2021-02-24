حسن: لعدم تلقيح أشخاص أصيبوا بكورونا قبل مرور 3 إلى 6 أشهر على المعافاة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2021 - 19:54

حسن: لعدم تلقيح أشخاص أصيبوا بكورونا قبل مرور 3 إلى 6 أشهر على المعافاة

منذ 35 mins 24 February، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن إرجاء اعتماد مستشفيي بعلبك والبترون الحكوميين كمركزي تلقيح ضد كورونا لإخلالهما بضوابط الخطة.

كلام حسن جاء الاربعاء خلال لقاء جامع مع مسؤولي المراكز المعتمدة للتلقيح في مختلف المحافظات اللبنانية، هدف إلى تقييم المرحلة الأولى من تنفييذ الخطة.

وشدد حسن على “وجوب التزام المراكز بهذه الخطة وبالمواعيد المحددة من خلال منصة التسجيل، فلا تتكرر المخالفات”، وأكد أن “المعطيات موثقة بدقة ولا يمكن التشاطر على النظام الممكنن للمنصة”، ولفت إلى أن “الإجراء الأولي الذي سيتخذه بحق المراكز المخالفة سيكون تعليق تقديم فواتير مرضى كورونا إلى صندوق قرض البنك الدولي”.

ونبه حسن إلى “ضرورة عدم تلقيح أشخاص أصيبوا بكورونا قبل مرور ثلاثة إلى ستة أشهر على المعافاة”، مشيرا إلى “مضاعفات حصلت في مثل هذه الحالات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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