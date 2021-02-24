حمدان دعا المسؤولين اللبنانيين إلى الانفتاح على الصين بمختلف المجالات

دعا العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون المسؤولين اللبنانيين إلى الانفتاح والتعاون مع الصين بمختلف المجالات الصحية والاقتصادية والعسكرية والسياسية، والاستفادة من هذه التجربة الغنية للشعب الصيني.

وفي مداخلة خلال ندوة نظمتها دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الحزب الشيوعي لمنطقة شينجياغ الويغورية ، اكد حمدان أهمية الإداء المبدع والمتطور للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية بقيادة الرئيس شي جين بينغ، التي ادت إلى رفاهية وسعادة مختلف أطياف الشعب الصيني في مناطقه المختلفة.

اضاف: هذه النجاحات والانجازات جعلت من الصين دولة عظمى ومثلاً ومثالاً للكثير من شعوب العالم، وركناً هاماً من أركان السياسة الدولية السليمة في إحقاق الحق على الصعيد العالمي، والسعي إلى تعميم الرفاهية والازدهار والتنمية للشعوب المستضعفة عبر السعي الدائم إلى تحقيق السلام العالمي المنشود على مستوى الكرة الأرضية.

واعتبر ان التوحش في سياسات الولايات المتحدة الأميركية ضد جمهورية الصين الشعبية، سببه الرئيسي أن الرؤية الصينية الحكيمة والموزونة تشكل النقيض للهيمنة الأميركية على مصائر الشعوب، واستخدام المعايير المزدوجة في تطبيق حقوق الانسان على المستوى العالمي، وإشعال الحروب القاتلة من أجل السيطرة على الثروات الطبيعية في مختلف دول العالم، من أجل الأنانيية الأميركية في تأمين الرفاهية والسعادة فقط للأميركيين.