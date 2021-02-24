الرئيس روحاني: على الادارة الاميركية ايقاف الإرهاب الاقتصادي فوراً

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ان صبر ومقاومة الشعب الايراني جعل الاتفاق النووي حيا بعد انسحاب امريكا منه كما ان اوروبا بقيت تراوح مكانها تجاه الاتفاق وكان بامكاننا الخروج منه لكننا حفظناه. ووجه الرئيس روحاني كلامه الى الادارة الامريكية وقال يجب عليها ايقاف الإرهاب الاقتصادي فورا وحينها من الممكن التحدث حول التفاوض عن الاتفاق النووي وليس ضد الاتفاق فلا يمكن اضافة فقرتين اليه مؤكدا انه كل ذلك يستلزم انهاء الارهاب الاقتصادي.

اضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء: من الممكن ولاسباب معينة خفض الالتزامات لكننا بقينا ملتزمين بمبدأ الاتفاق ونصونه واذا لم يكن صبر ومقاومة الشعب الايراني لانهار الاتفاق .

وقال الرئيس روحاني: يجب ان تكون الاقوال مطابقة للافعال فاعداء الجمهورية الاسلامية يقولون ان نشاطات ايران النووية غير سلمية ولكن الاصدقاء وشعبنا يقولون عكس ذلك فهنا يأتي دور الاوساط الدولية المؤثرة .

واكد روحاني مخاطبا اطراف الاتفاق النووي، اننا وقعنا الاتفاق والتزمنا به على احسن وجه ولكنكم لم تفوا بعهودكم فامريكا انسحبت منه والباقون لم يلتزموا . فالولايات المتحدة مارست جميع انواع الارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني خلال السنوات الثلاث الاخيرة بعد خروجها من الاتفاق الدولي .