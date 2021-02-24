وزير الصحة اليمني: نستهجن القلق الأممي بشأن مأرب وتجاهل الوضع الإنساني في اليمن ككل

استهجن وزير الصحة اليمني طه المتوكل القلق الأممي بشأن محافظة مأرب وتجاهل الوضع الإنساني الكارثي في اليمن منذ 6 سنوات من العدوان السعودي الأمريكي الاماراتي على اليمن.

وقال المتوكل الثلاثاء “نستهجن القلق الأممي بعناوين إنسانية حول منطقة في مأرب وهي تتجاهل على مدى 6 سنوات الوضع الإنساني في اليمن ككل”.

ودعا المتوكل “الأمم المتحدة إلى أن تتحرك وتقوم بواجبها لإدخال المشتقات النفطية إلى اليمن بدل ذرف دموع التماسيح نفاقا”، وتابع “نبلغ الأمم المتحدة وهي تعرف ان القطاع الطبي يوشك على التوقف نتيجة احتجاز تحالف العدوان سفن النفط”.

وأكد المتوكل ان “وزارة الصحة تسعى لتوفير خدمات طبية تليق بالشعب اليمني الكريم والصامد من خلال عمليات التقييم المتواصلة”.

المصدر: المسيرة نت