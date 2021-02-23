مستشفى الروم يعلن التوقف عن تلقي الاتصالات لاجراء التلقيح ضد كورونا

أعلنت إدارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي “مستشفى الروم” في بيان لها الثلاثاء انها ستتوقف عن تلقي الاتصالات الجديدة في انتظار بلورة آلية سريعة مع وزارة الصحة للاسراع في عملية التلقيح ضد وباء كورونا.

وقال البيان “ايمانا بمبدأي التلقيح السريع للمسنين والاستعمال الرشيد لمركز التلقيح، بحيث لا يتدنى العدد عن 500 لقاح في اليوم، طلب المستشفى من الذين تسجلوا على منصة وزارة الصحة ولم يتلقوا رسالة نصية لتحديد موعد، الاتصال به لمساعدتهم”، وتابع “3304 اشخاص اتصلوا حتى اليوم وهو عدد كبير، لذلك سنتوقف عن تلقي الاتصالات الجديدة في انتظار بلورة آلية سريعة مع وزارة الصحة للاسراع في عملية التلقيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام