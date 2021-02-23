الصحة اللبنانية: تسجيل 59 وفاة و2723 إصابة جديد بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 18:48

الصحة اللبنانية: تسجيل 59 وفاة و2723 إصابة جديد بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

منذ 15 mins 23 February، 2021
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