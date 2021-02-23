اعتقالات في الضفة والقدس ومداهمة منازل أسرى محررين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء والليلة الماضية، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عددا من المواطنين، بينهم قيادي في حركة حماس وأسرى محررون. ففي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، القيادي في حركة حماس فازع صوافطة عقب اقتحام منزله في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل القيادي صوافطة وسط إطلاق نار وفتشوا المنزل، علما أنه أسير محرر قضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال. واعتقلت الأسير المحرر عبادة شفيق الخراز بعد تفتيش منزله في المدينة في الوقت الذي يتم فيه الربط بين هذه الاعتقالات والانتخابات القادمة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب المدينة، ونفذت حملة تفتيش واسعة، واستجوبت مواطنين بينهم أسرى محررون، واندلعت خلالها مواجهات واسعة امتدت لعدد من الأحياء والشوارع الداخلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين سند سفيان خمايسة، ومحمد فرح سمودي، في الثلاثينات من العمر، وأفرجت عن عدد آخر من الشبان غالبيتهم أسرى محررون بعد التحقيق الميداني معهم.

كما فتشت عددا كبيرا من المنازل لأسرى محررين عرف من أصحابها: محمد أبو الهيجا، وثائر سمار، ومحمد عادل ابو حسن، ورامي حسن سمودي، وحسام عباهرة، وشادي غنمة، وجبريل بقلي، وعصام زغلول، وأنور فريحات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ محمد صومان (31 عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم، وأحمد سعيد صباح (23 عاما)، وصلاح موسى صباح (23 عاما)، من قرية حرملة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أبي يوسف أبو مارية (17 عامًا) من بلدة بيت أمر، بعد أن داهمت عدد من منازل المواطنين.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة “واد الكرم” بالخليل وداهمت عددًا من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صلاح الدين من بلدة حزما، في حين اعتقلت الشاب مأمون فرحان من مخيم شعفاط.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي حملات اعتقالات في الضفة الغربية، وتركزت في الآونة الأخيرة بحق قيادات ونشطاء في حركة حماس مع الحديث عن نية حركة حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

المصدر: فلسطبن اليوم