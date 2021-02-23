ظريف: اوقفنا التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي بدءاً من صباح الثلاثاء، وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي، لافتا في الوقت ذاته الى استمرار تنفيذ اتفاق الضمانات.

وفي تصريح صحفي ادلى به الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولي للمطالب القانونية والدولية للدفاع المقدس، قال ظريف حول توقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وعمليات المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج اطار اتفاق الضمانات “لقد اعلنا رسمياً للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 15 شباط/فبراير أنه سيتم تنفيذ قانون مجلس الشورى الإسلامي في هذا الصدد بدءاً من صباح يوم 23 شباط/فبراير وبناءً عليه فقد تم البدء بتنفيذ هذا القانون صباح الثلاثاء”.

وحول زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران قال “لقد زار غروسي ايران للاتفاق على ترتيبات بهذا الصدد وقد توصلنا الى اتفاق يتضمن ان نحتفظ بأشرطة تسجيل الانشطة النووية التي كانت تقدم للوكالة الذرية يوميا او اسبوعيا وليس بصورة مباشرة، ولا توضع تحت تصرف الوكالة”.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الايرانية قد اصدرت مساء الاحد بيانا في التعليق على البيان المشترك الصادر بين ايران والوكالة الذرية في ختام زيارة غروسي الى طهران اكدت فيه أن “هذه الاشرطة يتم الاحتفاظ بها لفترة 3 اشهر وفيما لو تم الغاء الحظر خلال هذه الفترة ستقوم ايران بتقديمها للوكالة ودون ذلك ستمحى الى الابد”.

وتابع ظريف “بطبيعة الحال فإن تنفيذ البروتوكول الاضافي سيستمر”. واوضح وزير الخارجية أن “اتفاق الضمانات هو التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية وان القرار الاخير للمجلس لا يسمح لنا بتعاون يتجاوز اتفاق الضمانات وهذا الامر يعني استمرار التعاون مع الوكالة”.

وقال ظريف إن “الاوروبيين لم ينفذوا التزاماتهم في الاتفاق النووي وان اميركا واوروبا هما المخطئتان”.

المصدر: فارس