وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: اوقفنا التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بدءاً من صباح اليوم (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 13:18

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: اوقفنا التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بدءاً من صباح اليوم (فارس)

منذ 2 ساعة 23 February، 2021
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