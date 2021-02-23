#روسيا تسجل 11823 إصابة جديدة و417 وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 11:18

#روسيا تسجل 11823 إصابة جديدة و417 وفاة

منذ 56 mins 23 February، 2021
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