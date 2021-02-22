جرافات الاحتلال تهدم منزل مسؤول الحراسة في المسجد الأقصى فادي عليان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 10:38
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وزارة الصحة اللبنانية: 43 وفاة و1685 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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ظريف للمنار: السلاح الذي تشتريه السعودية لا يحسم حرب اليمن بل مقاومة الشعب اليمني هي من تحسمها
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ظريف للمنار: إذا أقدمت "إسرائيل" على مهاجمة إيران ستكون قد أقدمت على خطوة انتحاريّة لا لنفسها فقط بل لشركائها أيضاً
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الرئيس الإيراني: رفع الحظر مطلب قانوني وسنعود حينها إلى تعهداتنا في الاتفاق النووي وفق مبدأ "العمل مقابل العمل"
بيان مشترك لإيران ووكالة الطاقة الذرية بعد محادثات طهران: إيران ستواصل تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الوكالة من دون قيود
البيان المشترك لإيران ووكالة الطاقة الذرية: الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: توصلنا لاتفاق فني مؤقت مع طهران يقضي بمواصلة عمليات التفتيش 3 أشهر
مستشار الأمن القومي الأمريكي: الرئيس جو بايدن مستعد للحديث مع الإيرانيين بشأن العودة لتقييد برنامجهم النووي
الجهاد الإسلامي تعلن عن تمسكها بالحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الأرض وتؤكد أنّها لم تخول أحداً بالتنازل عن ذرة منه
مصر تتفق مع كيان الاحتلال على بناء خط أنابيب جديد للغاز بهدف زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
الرئيس الجزائري يجري تعديلاً حكومياً شمل وزيري الطاقة والصناعة ويقيل وزراء الموارد المائية والسياحة والبيئة والأشغال
البنك المركزي السوداني يوحد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني تلبية لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي
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وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: محاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية فتحي باشاغا ومقتل أحد المهاجمين واعتقال آخرين
جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي حصول محاولة اغتيال باشاغا ويعتبر أن ما حدث هو سوء تصرف من حرس الوزير
نيجيريا: مقتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة أبوجا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزير الاعلام الصومالي: الامارات تريد الصومال مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى وهو ما لا يقبله شعبنا
البنك المركزي السوداني يوحد أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني تلبيةً لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر
وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: محاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية فتحي باشاغا ومقتل أحد المهاجمين واعتقال آخرين
جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي حصول محاولة اغتيال باشاغا ويعتبر أن ما حدث هو سوء تصرف من حرس الوزير
نيجيريا: مقتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة أبوجا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جرافات الاحتلال تهدم منزل مسؤول الحراسة في المسجد الأقصى فادي عليان
منذ 2 ساعة
22 February، 2021
جرافات الاحتلال
كيان العدو
هدم منزل حارس المسجد الاقصى
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