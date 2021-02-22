التحكم المروري: طريق #ضهر_البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات حالياً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 00:56

التحكم المروري: طريق #ضهر_البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات حالياً

منذ 47 mins 22 February، 2021
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