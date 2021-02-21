ظريف للمنار :لا نستطيع فرض اي اتفاق على اللبنانيين ولا يقدر أي احد على ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 22:34

ظريف للمنار :لا نستطيع فرض اي اتفاق على اللبنانيين ولا يقدر أي احد على ذلك

منذ 1 ساعة 21 February، 2021
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