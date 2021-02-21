الصحة اللبنانية: 43 وفاة و1685 إصابة كورونا جديدة في لبنان خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 20:08
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لبنان: الإعلان عن بدء العمل بالمرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق بدءاً من صباح الاثنين مع التقيّد بإجراءات الوقاية
فتح وكالات السفر والسيارات ومحال الميكانيك ومغاسل السيارات وورش البناء شرط الاستحصال على إذن من منصة impact
وزارة الصحة العامة: 43 وفاة و1685 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الصحة حمد حسن من مستشفى بعلبك الحكومي: ملتزمون خطة التلقيح لحماية فئات المجتمع والمقيمين كافة
النائب جبران باسيل: نريد حكومة برئاسة سعد الحريري رغم قناعتنا بأنه لا يقدر ان يكون عنوانا للاصلاح ولهذا لم نقم بتسميته
باسيل: يريدون منا ان نشارك في الحكومة اللبنانية بالقوة وبشروط غير مقبولة واذا رفضنا اتهمونا بتعطيل العمل
باسيل: من أسباب تأخر تشكيل الحكومة هي الخروج عن المبادرة الفرنسية وعن الأصول والقواعد والدستور والميثاقية
تيار المستقبل: لم يعرض على الوزير باسيل الاشتراك بالحكومة ومحاولته الايهام بضغوط عليه للمشاركة مجرد رواية تثير الضحك
المفتي الشيخ احمد قبلان: الدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية اممية لانقاذ لبنان انما هي اجهاز على صيغة البلد وسيادته
اليمن: الجيش واللجان الشعبية يسيطران على موقع "أيدات الراء" في صرواح غرب مدينة مأرب
رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنيين عبد القادر المرتضى: مفاوضات ملف الأسرى في عمان لم تحرز أي تقدم بسبب تعنت قوى العدوان
الرئيس الإيراني: رفع الحظر مطلب قانوني وسنعود حينها إلى تعهداتنا في الاتفاق النووي وفق مبدأ "العمل مقابل العمل"
مدير وكالة الطاقة الذرية يبدأ اجتماعاته مع مسؤولين ايرانيين في طهران قبيل انتهاء مهلة رفع العقوبات
السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران والوكالة أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن مستعد للحديث مع الإيرانيين بشأن العودة لتقييد برنامجهم النووي
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يبدي رغبته في إقامة علاقات بين تركيا والولايات المتحدة "ترضي الطرفين"
روسيا تعلن أنها رصدت أول حالة عدوى بسلالة "إتش5 إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر
ايران تعلن نجاح اختبارات لقاحها لفيروس كورونا على 56 شخصا
وزير الصحة الروسي يعلن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك"
بورما: مقتل شخصين وجرح نحو 30 آخرين خلال اطلاق الشرطة النار على متظاهرين في وسط البلاد
اعلام العدو: رصد اطلاق عدة صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر خلال الساعات الماضية
سانا: افتتاح ممر في قرية ترنبة بريف ادلب لاستقبال الراغبين الى مناطقهم المحررة من الارهاب
وزارة الدفاع الجزائرية تنفي مشاركة الجيش تحت مظلة دول الساحل الخمس
مصادر عراقية: وفد من الفاتيكان يصل الى محافظة النجف الاشرف للتنسيق قبل زيارة البابا الى العراق
وزير الاعلام الصومالي: الامارات تريد الصومال مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى وهو ما لا يقبله شعبنا
البنك المركزي السوداني يوحد أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني تلبيةً لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوقع مرسوماً بحل البرلمان
وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: محاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية فتحي باشاغا ومقتل أحد المهاجمين واعتقال آخرين
جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي حصول محاولة اغتيال باشاغا ويعتبر أن ما حدث هو سوء تصرف من حرس الوزير
نيجيريا: مقتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة أبوجا
ترقبوا مقابلة خاصة للمنار مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الليلة عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
نيجيريا: مقتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة أبوجا
ترقبوا مقابلة خاصة للمنار مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الليلة عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة اللبنانية: 43 وفاة و1685 إصابة كورونا جديدة في لبنان خلال 24 ساعة
منذ 49 mins
21 February، 2021
عاجل
كورونا في لبنان
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