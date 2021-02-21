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February 21 2021 - 17:22

دراسة تكشف سرا يجعل لقاح “أسترازينيكا” أكثر فعالية

منذ 2 ساعة 21 February، 2021
Corona Vaccine Astrazenica
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أوضحت دراسة علمية نشرت في مجلة “لانسيت” الطبية المتخصصة، أن منح فجوة زمنية أطول للجرعات الخاصة بلقاح “أسترازينيكا” تجعله أكثر فعالية بصورة كبيرة في الوقاية من “كوفيد 19”.
واقترح الباحثون المشاركون في الدراسة أن يتم منح الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” بعد 3 أشهر من الحصول على الجرعة الأولى.
وكانت الفترة الزمنية السابقة المقترحة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح هي 6 أسابيع فقط.
وأكدت الدراسة النتائج التي توصلت إليها شركة الأدوية الأنجلو-سويدية، في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أظهرت أن اللقاح لديه فعالية بنسبة 76% ضد عدوى فيروس كورونا المصحوب بأعراض لمدة ثلاثة أشهر بعد الجرعة الأولى.
كما اكتشف الباحثون أن تلك الفعالية يمكن أن تصل إلى 81% مع الفاصل الزمني الأطول من 12 أسبوعا بين الجرعة الأولى والثانية، فيما كانت فعالية اللقاح 55% فقط عندما كان يستخدم الفاصل الزمني 6 أسابيع.
وتدعم تلك الدراسة التوصيات السابقة من منظمة الصحة العالمية، بمنح فاصل زمني أطول بين الجرعتين الخاصتين بأي لقاح لمكافحة “كوفيد 19”.

المصدر: سبوتنيك

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