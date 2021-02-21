ظريف يشترط الغاء العقوبات لاجراء المفاوضات

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان إيران ستكون مستعدة للتفاوض فقط بعد رفع جميع العقوبات الأمريكية.

وقال ظريف في مقابلة مع قناة برس تي في اليوم الأحد: “بمجرد أن يفي جميع الموقعين على الاتفاق النووي بالتزاماتهم ستعود إيران إلى المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي”.

واشار الى المادة الـ 36 من الاتفاق النووي التي تسمح لإيران باتخاذ خطوات تصحيحية ضد انتهاك الاتفاق من قبل الأعضاء الأخرى و اضاف فقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وانتهكت قرار مجلس الأمن وهددت الآخرين في حال تعاونهم مع الاتفاق النووي .

واكد ظريف “اتخذنا خطواتنا تجاه الاتفاق النووي ولم ننتهكه ولكن بهدف إيجاد حل اتخذنا خطوات لتقليص التزاماتنا”، لافتاً الى ان الإجراء الأخير الذي اتخذه مجلس الشورى الإسلامي بتحديد موعد 23 شباط/ فبراير للحد من تنفيذ البروتوكول الإضافي و قال ان هذا ليس موعدًا نهائيًا للعالم وليس إنذارًا”. هذا شأن داخلي بين البرلمان والحكومة، مضيفاً اننا دولة ديمقراطية ونحن ملزمون بقوانين البلاد و أقر البرلمان قانونا علينا تنفيذه وان إيران بلد يحترم القانون ولا يخالفه.

وبشأن الزيارة الحالية لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل غروسي إلى طهران قال وزير الخارجية ان السيد رافائيل غروسي طلب زيارة إيران وقبلناها”. ليس لدينا ما نخفيه ولا نسعى لتطوير أسلحة نووية وهذا موقف إيران النهائي، مضيفاً أن إسرائيل طورت ديمونة وهو مصنع القنابل الذرية الوحيد في الشرق الأوسط و له طابع سري تماما ، لكن هل سمعنا أي مخاوف من جو بايدن أو أنجلا ميركل أو ماكرون بشأن ذلك؟

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني: “الأطراف الأوروبية والأمريكية لم تف بالتزاماتها في الاتفاق النووي لذلك إيران خفضت مستوى التزاماتها تجاه هذه الاتفاقية”. إن تقليص التزامات إيران سيكون قابلاً للتراجع ، وبمجرد عودة الغربيين إلى الوفاء بالتزاماتهم الكاملة ، سنعود إلى التزاماتنا الكاملة على الفور.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الموعد النهائي لإيران للحد من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعني أن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المواقع النووية الإيرانية سيتم قطعها أو تفكيكها؟ قال ظريف :هي الامور التي يجري الحديث عنها مع مدير عام الوكالة اليوم، مؤكداً انها مسألة فنية وليست سياسية ، وهذا ليس قرارا اريد اتخاذه ، لكنه سيتخذ على المستوى الفني. لكن الوكالة بالتأكيد لن تتلقى المزيد من مقاطع الفيديو التي سجلتها وكان بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه الأفلام لكن ليس عبر الإنترنت وبشكل مباشر.

المصدر: وكالة ارنا