روسيا تحذر من تخطيط الإرهابيين لمحاكاة هجوم كيميائي في إدلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا، العقيد البحري فيتشيسلاف سيتنيك، أن الإرهابيين في سوريا يخططون لمحاكاة هجوم كيميائي لاتهام السلطات بارتكابه.

وقال سيتنيك خلال إيجاز صحفي: “بحسب المعلومات المتوفرة، الإرهابيون يخططون لمحاكاة هجوم كيميائي وتبعياته المتمثلة بالضحايا والمصابين بين السكان المدنيين من أجل اتهام الحكومة السورية في استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين”.

وأكد نائب قائد مركز المصالحة قيام الإرهابيين “بنقل حاويات تحتوي على مواد سامة يرجح أنها الكلور على متن عدة شاحنات إلى بلدة ترمانين.

المصدر: سبوتنيك