الأمن الداخلي: إجراءات الوقاية ضد كورونا متبعة في جميع السجون ومراكز التوقيف

أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها السبت أن “جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المتخذة بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، هي متبعة في جميع النظارات والسجون ومراكز التوقيف المولجة حراستها”.

وقال البيان “بتاريخ 2021-2-15، نشرت زوجة الموقوف في نظارة مخفر قصر عدل زحلة المدعو ز. ع (مواليد عام 1992، لبناني) عبر تطبيق “فايسبوك” رسالة من زوجها، إدعت فيها عدم تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كکورونا في داخل النظارة المذكورة، وعدم إجراء فحوصات PCR للموقوفين، طالبة رفع الظلم عن زوجها والمساعدة في نقله إلى أحد سجون محافظة الشمال”.

وتابع البيان “من خلال التحقيق الذي أجرته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مع الموقوف المذكور، بناء على إشارة القضاء المختص، تبين أنه طلب من زوجته نشر رسالة على حسابها الخاص عبر التطبيق المذكور، وإن هدفه كان إثارة الضجة حول هذا الموضوع ليصار إلى نقله الى سجن قريب من مكان سكنه في طرابلس”.

وشددت البيان على أن “ما ورد في الرسالة محض افتراء وأن جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المتخذة بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، هي متبعة في جميع النظارات والسجون ومراكز التوقيف المولجة حراستها”، ولفتت الى انها “تصدر أسبوعيا تعميما واحدا على الاقل، حول حالات السجناء المصابين بفيروس كورونا وحالات الشفاء المخبري والسريري والزمني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام