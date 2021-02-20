إتحاد بلديات صيدا الزهراني يطلق منصة إلكترونية لمواكبة التلقيح ضد كورونا

أعلنت خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا الزهراني جنوب لبنان السبت عن “إطلاق منصة إلكترونية بدعم من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، وذلك بالتوازي مع وصول الاستمارة الصحية التحضيرية لكافة سكان الاتحاد للتسجيل لعملية التلقيح ضد وباء كورونا”.

ولفتت الخلية في بيان لها الى أن “الهدف من إطلاق المنصة مواكبة حملات التلقيح ضمن نطاق الاتحاد بشكل يومي ورصد مراكز التلقيح المعتمدة وتوفير البيانات حول أعداد وأنواع اللقاحات المتوافرة على صعيد الاتحاد، إضافة إلى متابعة عدد الجرعات الملقحة وعدد السكان الذين تلقوا اللقاح”.

وأشارت الخلية إلى أن “دخول المواطنين الى المنصة متوافر عبر الرابط الخاص بالخلية vaccine.drmsaidazahrani.org، كما يمكنهم متابعة عملية التلقيح في الاتحاد وحملة التلقيح شكة ما بدها شك، عبر صفحات التواصل الاجتماعي للخلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام