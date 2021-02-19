الخارجية الروسية: نرحب بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 16:32

الخارجية الروسية: نرحب بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ (سبوتنيك)

منذ 42 mins 19 February، 2021
أخبار موقع المنار

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