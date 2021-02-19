الكرملين يعتبر المبادرات الأمريكية تجاه #إيران أمراً جيداً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 13:02

الكرملين يعتبر المبادرات الأمريكية تجاه #إيران أمراً جيداً

منذ 39 mins 19 February، 2021
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