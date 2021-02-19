الكيوي يحميك من عدوى كورونا ومن سرطان القولون

قالت خبيرة التغذية نورهان محي الدين لموقع “بوابة الأهرام”، إن الكيوي من أهم المواد الغذائية التي تقوي مناعة الجسم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.لاحتوائها على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة.

وأوضحت أن الكيوي مصدر رئيسي لفيتامين “سي”، وأنه غني بمضادات الأكسدة، الأمر الذي يساهم في مكافحة الإصابة بنزلات البرد، وفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى دور الكيوي في المحافظة على مستويات ضغط الدم، ومن ثم الحد من المخاطر والأمراض المرتبطة به مثل النوبات القلبية.

وبحسب الخبيرة، فإن الكيوي يحتوي على نسبة مرتفعة من الماء، ما يساعد في الحد من لزوجة الدم، وفي تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم في الشرايين.

وأشارت إلى أن الكيوي غني بالألياف التي تحسن من حركة القولون وتقي من مخاطر إصابته بالسرطان.

المصدر: سبوتنيك