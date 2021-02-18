رئيس المجلس الأوروبي يعرب للرئيس روحاني عن قلقه حيال “تخلي إيران عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي”

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الخميس، للرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، عن “قلقه حيال الخطوات التي تتخذها إيران للتخلي عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015″، على حد تعبيره.

وقال في مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني، وفق بيان للمجلس، إنه “أبرز الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للتطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في سياق ومنظومة منع الانتشار النووي العالمية”، معربا عن “قلقه حيال الإجراءات التي تعكس ابتعادا من إيران عن التزاماتها ضمن الاتفاق، بما في ذلك وتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار”.

فيما نقل بيان للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله إن “الاتفاق النووي إنجاز مهم للدبلوماسية المتعددة الأطراف”، مطالبا “مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بصفته منسق مجموعة الاتفاق النووي، بلعب دور أفضل في اقتراح الخطوات للاتفاق النووي”.

المصدر: سبوتنيك